Europarlamentarul Daciana Sârbu și-a anunțat despărțirea de PSD.

”Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa-mi continui mandatul in Parlamentul European ca europarlamentar independent, in Grupul S&D. Voi continua sa lupt pentru aceleasi cauze in care am crezut si pana acum – programe mai bune de sanatate, drepturi egale pentru consumatorii romani, sanse mai mari pentru agricultorii romani, mediu mai curat pentru toti. Iar la incheierea acestui mandat voi continua sa sustin aceste proiecte si din afara politicii” scrie Daciana Sârbu pe Facebook.

