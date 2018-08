Dacian Nastai a semnat cu FCSB

Antrenorul satmarean Dacian Nastai a ajuns la o intelegere cu vicecampioana FCSB! Nastai va coordona activitatea Academiei si va pregati echipa satelit si cea de juniori U 19! Nastai si-a inceput deja munca la noul sau club si si-a suspendat activitatea la LPS Satu Mare!

Nastai a absolvit cursurile si are licenta UEFA PRO, fiind unul dintre cei mai apreciati tehnicieni la nivel de copii si juniori din tara.

"În sfarsit, dupa 20 ani de munca am facut un mare pas inainte intr-o academie care in scurt timp va domina...