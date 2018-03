Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că a depus la tribunal actele pentru înfiinţarea partidului „Mişcarea România Împreună” (RO+), desprins din platforma civică România 100. „În decembrie anul trecut am anunţat că din «Platforma România 100» se va desprinde un partid politic. Vreau să vă anunţ că astăzi de dimineaţă (n.r. - ieri) a fost depusă la tribunal cererea de înregistrare a unui nou partid politic ieşit din platformă. Este vorba de partidul Mişcarea România Împreună. Am decis să facem şi acest pas, e primul pas, acela de cerere a înregistrării”, a spus Dacian Cioloş.

