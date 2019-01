Dacian Cioloș a fost ales cu mare fast președinte al PLUS și a vorbit despre oameni noi în politică, dar și despre nevoia de implicare. După scandalul generat de copiii foștilor securiști care au fost PLUS, acum un nou scandal bubuie în partid.

Un fost PRM-ist, Sandu Băbășan, a fost ales în conducerea celor de la PLUS. Acesta nu este nicidecum nou în politică, lucru sesizat de către membrii partidului de la Cluj, cei care i-au transmis o scrisoare lui Dacian Cioloș, însă aceasta a fost ignorată complet, informează Adevărul.

Cei 20 de delegaţi PLUS din Cluj susţin: ”Regăsim cu regret un nume care ridică mari probleme pentru imaginea partidului şi a... citeste mai mult

