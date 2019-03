Contactat prin telefon de „Digi 24“, Dacian Cioloș, președintele PLUS, a reacționat: „Este o insultă la adresa electoratului și un act nedemocratic total.” Decizia nu este definitivă, iar Alianţa a anunțat deja că va contesta această decizie a Biroului Electoral Central la ICC. Practic, după retragerea formaţiunii politice Mişcarea România Împreună şi înfiinţarea, în decembrie 2018, a Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii, pe scurt PLUS, fostul premier şi comisar european a bătut palma la începutul lunii februarie cu Dan Barna, fuzionând cu Uniunea Salvaţi România, sub denumirea de Alianţa USR-PLUS. Pentru... citeste mai mult