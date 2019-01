"Nu mai e membru al partidului PLUS, oricum a fost doar formal. El a intrat în acest proces şi a contribuit la înregistrarea partidului ca să facă un lucru bun. Eu ştiu de la el, nu intenţiona să facă politică, a vrut să dea o mână de ajutor în septembrie", a declarat Dacian Cioloş la Radio Guerrilla.

Avocatul Adrian Iordache demisionează din PLUS după scandalul provocat de acuzaţiile lui Marius Oprea, care a afirmat că este fiul lui Alexandru Iordache, fondator al casei de avocatură care a sprjinit înregistrarea PLUS şi fost maior de Securitate, coordonatorul anchetei penale împotriva sa, în... citeste mai mult

azi, 18:41 in Politica, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in