Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat sâmbătă, la Galaţi, întrebat despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale, că reprezintă o posibilitate, dar pot fi şi altele, scrie România TV.



El a precizat că deocamdată alianţa cu USR va funcţiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va menţine şi la alegerile parlamentare, locale sau prezidenţiale. "Ne gândim la o formulă comună cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma până în 2020, dar deocamdată am discutat concret şi am ajuns la o formulă concretă pentru alegerile europarlamentare şi o să luăm... citeste mai mult