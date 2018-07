Întrebat dacă va candida la preşedinţie, Dacian Cioloş a declarat, marţi, că nu a discutat aceste lucruri în cadrul Platformei România 100, mai ales că nu a fost finalizat programul politic şi nici structura partidului.

„Nu am discutat lucrurile acestea în partid, nu am decis nicio candidatură, atâta timp cât nu am lansat programul politic şi nu am finalizat structurarea partidului, nu am discutat despre strategia de candidaturi. Când vom lua decizia, o să anunţăm“, a spus Cioloş.

El a mai spus că speră ca următoarele alegeri „să nu ne prindă“cu actuala majoritate parlamentară şi cu actualul guvern şi a vorbit despre riscurile de a fi fraudate alegerile.

„Eu sper să nu ajungem... citeste mai mult

acum 51 min. in Politica, Vizualizari: 51 , Sursa: Adevarul in