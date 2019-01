Dacian Cioloş a negat, luni pe Facebook, faptul că s-ar fi întâlnit la Viena cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea, după ce în presă au apărut informaţii în acest sens.

„M-am obişnuit cu aberaţiile spuse despre mine şi despre activitatea mea. Am aflat că Soros ar fi tatăl meu, că sunt un ultranaţionalist feroce, membru al unui partid în care nu am fost înscris niciodată şi că puterile oculte de la Bruxelles îmi spun ce trebuie să fac.

Mai nou, am fost preafericit de presa pro-PSD şi cu darul ubicuităţii. Am întâlniri oculte cu Florian Coldea la Viena. Viena, în... citeste mai mult