Dacian Ciolos: Dialogurile la mici si bere sunt bune, dar parca nu suficiente Fostul premier Dacian Ciolos a transmis un mesaj de Ziua Europei, sustinand ca modalitatea cea mai buna de a sarbatori aceasta zi "este sa ne gandim la ce avem de facut in Romania" si ca "dialogurile la mici si bere sunt bune, dar parca nu suficiente in primul rand pentru ca ne tin in logica celor care cer si a celor care dau".

