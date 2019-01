INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

Rămâi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Am intrat în linie dreaptă pentru europarlamentare. Avem deja partide care şi-au anunţat candidaţii sau au început cursa internă. Printre acestea, şi PLUS, partid condus de Dacian Cioloş.

Nu e partid meu, fac şi eu parte din partid. Deocamdată sunt simplu membru al partidului, printre cei 15.000 care şi-au exprimat dorinţa să fie membri. Vom avea alegeri la finalul lunii ianuarie şi voi candida pentru şefia partidului.

Toată lumea vă ştie pe dumneavoastră. Cine sunt ceilalţi lideri?

După ce în luna septembrie am ajuns al concluzia că avem şanse foarte mici să ne... citeste mai mult

azi, 12:21 in Politica, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in