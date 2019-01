Fostul premier Dacian Cioloş, membru al Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii, a declarat marţi că niciunul din cei trei fondatori ai PLUS nu vor face parte din structurile de conducere ale formaţiunii politice, ei neavând "intenţia de a face politică".

El a explicat, într-o conferinţă de presă, demersurile sale de a înregistra un partid.

"În primăvara anului trecut, într-un mod cu totul transparent, am anunţat intenţia de înregistrare a unui nou partid politic - Mişcarea România Împreună. Am depus dosarul la tribunal şi, în... citeste mai mult

