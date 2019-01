Dacian Cioloş, Dragoş Pîslaru şi Dragoş Tudorache sunt primii trei candidaţi pe lista Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) pentru alegerile europarlamentare din luna mai, listă validată, duminică, la Consiliul Naţional al acestei formaţiuni politice.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul PLUS, procesul de selecţie şi ordinea pe listă au presupus trei etape.

În prima etapă, primii 43 de candidaţi au fost aleşi prin votul direct al membrilor PLUS dintr-un total de 153 candidaţi, numărul de voturi obţinute din partea membrilor PLUS cântărind 30% din scorul final. În etapa a... citeste mai mult