Lotul Daciei Unirea se va reuni luni, 8 ianuarie, în vederea reluării pregătirilor pentru ultima parte a sezonului competiţional 2017-2018. De data aceasta, pregătirile vor demara sub auspicii bune. Jucătorii veniţi în vara trecută sunt cu salariile la zi, cei vechi au primit o parte din datoriile restante iar, salariaţii sunt cu banii la zi. Clubul de fotbal nu mai are datorii la bugetul de stat, iar furnizorilor le-au fost alocate... citeste mai mult