Dacia Unirea Braila “ingenuncheata” la Clinceni

In etapa a patra a Ligii a doua de fotbal, Dacia Braila a fost umilita de Academica Clinceni in deplasare cu scorul etapei, 7-0.

Festivalul de goluri a inceput in minutul 2 deschis de B. Barbu si s-a oprit in minutul 90+2 cand O. Horsia a stabilit si rezultatul final, 7-0 pentru Academica.

Dupa deschiderea scorului, in minutul 22, braileanul A. Nita, a comis un fault in careu, arbitrul indicand lovitura de la 11 metri in favoarea gazdelor.

La sfarsitul primei reprize tabela indica un sec 3-0 pentru gazde.... citeste mai mult