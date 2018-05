Dacia sustine scolarizarea in regim dual a 60 de elevi Automobile Dacia este prima companie din judetul Arges care a incheiat recent parteneriate pentru sustinerea invatamantului profesional dual cu Liceul Tehnologic Constructii Masini Mioveni si Liceul Tehnologic Astra.

Potrivit companiei, in fiecare liceu, va fi creata, in anul scolar 2018 - 2019, cate o clasa cu 30 de locuri si specializari diferite. In cadrul liceului din Mioveni, elevii au sansa de a dobandi calificarea de electromecanic utilaje si masini industriale (20 de locuri), respectiv, pe cea de mecanic echipamente hidraulice si pneumatice (10 locuri).

