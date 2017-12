Dacia Sandero este pe val in Europa: crestere de 30% la inmatriculari in noiembrie. Duster a crescut cu 7.5% Peste 15.000 de europeni au inmatriculat Dacia Sandero in luna noiembrie, in crestere cu aproape 30%, in timp ce Dacia Duster a fost ales de...

9am, 21 Decembrie 2017