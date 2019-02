Dacia Duster recond de vanzari la inceput de an

Dacia Duster are un inceput de an excelent in Italia. Dupa un an 2018 peste asteptari, SUV-ul construit la Mioveni reuseste chiar sa scrie istorie in Peninsula in prima luna a anului 2019.

Duster s-a clasat pe prima pozitie in topul celor mai vandute vehicule din segmentul C, depasind astfel Fiat 500 X, care in ultimii ani nu a avut rival.

In prima luna a anului, Duster a fost cel mai bine vandut model din competitivul segment C in Italia. Vorbim de un segment de piata foarte important, care atrage unul din trei cumparatori auto.

Cu 3.923 de vehicule vandute, Dacia Duster a reusit performanta de... citeste mai mult