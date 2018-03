Aşa cum bănuiţi deja, modelul a fost fabricat în ediţie limitată şi poate fi condus numai pe circuitele special destinate raliurilor. Numele pe care l-a primit acest Duster este No Limit.

Dacia Duster No Limit este echipat cu un motor V6 de 3.8 litri şi furnizează nu mai puţin de 850 de cai-putere, la 7.000 rpm. Cum arată Dacia Duster No Limit, în Galeria Foto.

