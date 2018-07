Dacia, cel mai valoros brand romanesc in 2018 Dacia ramane si in 2018 cel mai valoros brand romanesc, conform unui studiu de specialitate realizat de cei de la Brand Finance. Conform datelor obtinute, constructorul auto de la Mioveni ar avea o valoare a brandului stabilita in prezent de nu mai putin de 1.243 de milioane de euro. Comparand cu datele obtinute in urma cu un an, putem observa o crestere a valorii brandului cu 2 procente. Top 10 branduri romanesti nu vine cu surprize mari in acest an, clasamentul fiind schimbat... citeste mai mult