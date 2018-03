Potrivit calculelor realizate de Argus, Dacia Sandero este cea mai economică maşină, cu cel mai mic cost per kilometru din lume. Locul doi în clasamentul Argus este ocupat de Dacia Logan, care are un cost per kilometru de 0,35 euro. Maşina românească împarte această poziţie cu modelul Suzuki Celerio 1.0 Avantage, în dreptul căreia sunt tot 35 de cenţi pe kilometru. Podiumul este completat tot de o Dacie, modelul Duster diesel, cu un cost per kilometru de 0,37 euro. Dusterul împarte această poziţie cu modelul Citroen C1, potrivit economica.net.

