​Anul trecut Dacia a produs la Mioveni aproape 314.000 de vehicule, din care Duster a atins o proportie record de 65% din total, arata datele ACAROM. Fata de 2016, productia totala a scazut cu 7.000 de unitati, iar cea a Duster a crescut cu 15.000 de unitati. Au fost scaderi de productie atat la Sandero, cat si la Logan si Logan MCV, in comparatie cu 2016.

