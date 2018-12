Dacia a primit un ajutor de stat pentru creșterea producției: la Mioveni se vor putea produce 406.000 de mașini pe an

Ministerul Finanțelor a anunțat recent că va acorda ajutoare de stat pentru cinci companii, dintre care patru activează în industria auto. Cea mai mare sumă a fost primită de Dacia, care va beneficia de 115.8 milioane de lei pe care îi va folosi pentru a crește capacitatea de producție la circa 406.000 de unități pe an.

În prezent, uzina Dacia de la Mioveni are o capacitate de producție de circa 350.000 de unități pe an, iar constructorul a anunțat o producție de peste 310.000 de unități în primele 11 luni ale acestui an.

Acordarea unui ajutor de stat este una dintre cele două solicitări făcute de...

