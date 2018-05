Dacia a avut profit de 120 de milioane de euro in 2017: constructorul a vandut cu 10% mai multe masini catre export Automobile Dacia a inregistrat anul trecut un profit de 120.5 milioane de euro, cu 9% mai mare decat in 2016 si o cifra de afaceri de 5.1 miliarde de euro. Constructorul a reusit sa vanda cu 10% mai multe masini in afara Romaniei.

