Premierul Viorica Dăncilă a susţinut marţi că guvernul are bani pentru salarii şi pensii ca replică la o apariţie publică a preşedintelui Klaus Iohannis, care a pus la îndoială capacitatea statului de a-şi finanţa cheltuielile, în condiţiile în care în primele patru luni din an veniturile bugetului general consolidat au crescut 12%, dar cheltuielile au avansat 21,5%.

„Avem o lege a bugetului care a fost adoptată în Parlament, promulgată de preşedintele României, am prevăzut acolo toate creşterile salariale, deci nu sunt motive de îngrijorare. Chiar aş ruga pe toată lumea să nu mai scoată în spaţiul public asemenea lucruri, pentru că aceste...