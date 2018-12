Daca vine un viscol, va fi cum da Domnu’

Reprezentantul Guvernului în teritoriu s-a declarat mulţumit de anul care aproape se încheie, inclusiv de modul în care a colaborat cu primarii, însă n-a putut uita că le-a arătat cartonaşul roşu primarilor, drumarilor şi firmelor care s-au ocupat de deszăpeziri.

„A fost un an normal, până la urmă, a fost un an cu bune şi cu rele, spunea Matei Lupu, prefectul judeţului. Nu pot să spun că a fost numai cu bune sau numai cu rele. Ce mă bucur este că am reuşit să capacităm pe cei care chiar trebuie să-şi facă treaba în situaţiile de urgenţă. Vreau... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Caras Online in