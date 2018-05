Cei mai multi dintre noi considera ca iarba grasa este o buruiana nefolositoare. Insa nu este deloc asa. Iata de ce. Ofera beneficii uriase pentru sanatate. Este bogata in vitamine si minerale care stimuleaza starea de sanatate a intregului organism.

In plus, contine cantitati mari de fier si calciu care sustin sanatatea oaselor. Semintele sale sunt extrem de puternice, iar planta poate supravietui peste 25 de ani. Despre ce este vorba si cum creste vezi AICI.





citeste mai mult