Argentina este sub presiune la Cupa Mondială înaintea meciului cu Croaţia (joi, ora 21:00), din cadrul Grupei C, având nevoie de o victorie pentru a nu risca o eliminare prematură eliminare. Sud-americanii aşteaptă ca Lionel Messi să-şi arate cu adevărat valoarea şi să-şi conducă echipa spre primul succes în Rusia, după ce în partida de debut cu Islanda a ratat o lovitură de pedeapsă la scorul de 1-1, rezultat consemnat şi la final. În plus, Ronaldo (Portugalia) i-a aruncat deja mănuşa la acest turneu,... citeste mai mult

