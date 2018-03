Studiile au aratat ca bananele reduc presiunea arteriala, doua astfel de fructe pe zi scazand-o cu 10%. Zece banane pe zi pot reduce presiunea sangelui aproape la fel de mult cat si medicamentele, gratie potasiului continut, scrie bzi.ro.

Din pacate, insa, banana nu este fructul perfect, cel putin in unele cazuri. Persoanele care sufera de alergii pot avea reactii la acest fruct, dar la fel se poate intampla si in cazul altora, cum ar fi kiwi, mango, avocado.

azi, 11:11 in Sanatate