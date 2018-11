„Daca PSD cade in continuare si ajunge la 20%, niciun primar de-al nostru nu mai pleaca”

Senatorul liberal calarasean, Raducu Filipescu nu isi face probleme, cel putin de pe acum, referitor la procesele electorale viitoare. Asta fiindca mai este destul timp pana atunci si lucrurile se pot schimba usor, asa cum se schimba jocurile in politica. Totusi, niciodata nu e rau sa fii pregatit.

Astfel a declarat, recent, cu prilejul unei conferinte de presa, senatorul care a informat ca o situatie mai clara va putea fi prezentata in martie 2019. Cu toate ca de atunci si pana la alegeri mai este un an si o luna, trebuie fixati candidatii. „Eu as merge si mai departe. Eu mi-as fixa candidatii la alegerile locale, mi-as fixa... citeste mai mult

