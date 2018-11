Cancerul afecteaza diverse organe, iar simtomatologia este diferita in functie de organul afectat.

Primele semne de cancer, indiferent unde este acesta localizat, apar intotdeauana pe palme.

Cel putin asta sustin oamenii de stiinta britanici, care atrag atentia asupra modificarilor care apar la nivelul palmelor in cazul in care cancerul s-a instalat in organism.

Primele semne de cancer, vizibile pe maini, sunt crapaturile, iritatiile, petele rosii, umflaturile, bataturile, de altfel, lesne de observat.

Din nefericire, aceste semne sunt, adesea, ignorate sau subestimate, astfel incat bolnavul nu se prezinta la timp la medic. Cand un cancer este depistat intr-o forma...

