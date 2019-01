Gigi Becali a vorbit, sâmbătă dimineaţă, despre transferurile ratate din această iarnă. Finanţatorul a oferit primele nume care nu vor ajunge la FCSB, din diverse motive. Amândoi sunt de la FC Botoşani, Diego Fabbrini (28 de ani) şi Hervin Ondenda (23 de ani).

Italianul are ofertă din străinătate, iar moldoveni vor obţine o sumă importantă de bani pentru transfer. Acesta ar fi argumentul pentru care Becali a decis să părăseacă varianta. ”Fabbrini îmi place, dar Iftime a spus că are o ofertă bună, deci nu are rost să vorbim. Dar mie îmi place”, a declarat Becali pentru Digi Sport.

Hervin Ondenda, un nume...

