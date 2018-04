CFR Cluj s-a încurcat la Iaşi, duminică seara, 1-1, cu CSM Poli, iar FCSB s-a distanţat la două lungimi faţă de echipa lui Dan Petrescu. Ardelenii au contestat vehement penalty-ul uşor acordat de arbitrul Ovidiu Haţegan, lovitură transformată de Andrei Cristea.

"Sincer, la cald, nu ştriu ce să zic, dacă a considerat Hategan că e penalty, e foarte bine! entru mine e un punct foarte important chiar daca nu suntem in lupta pentru titlu. Îmi doresc multe goluri. Suntem încrezători că suntem pe un drum bun, sper să ne refacem până la meciul cu Astra. Nu mă interesează cine ia titlul. Noi am jucat azi pentru noi, le înţeleg supărarea celor de la CFR, dar noi am jucat...