Daca FMI inchide robinetul, tara nu mai are banii de pensii si salarii. Sefa FMI avertizeaza europenii Christine Lagarde, managing director in cadrul Fondului Monetar International, avertizeaza ca: "Norii deasupra orizontului pe care ii semnalam in urma cu sase luni devin mai negri pe zi ce trece". Datoriile tarilor europene au atins un nivel ingrijorator, iar Romania isi mentine pe linia de plutire sistemele de pensii si salarii, doar datorita "generozitatii" FMI.

