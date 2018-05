Ion Ţiriac a dat o declaraţie care a deranjat-o pe Serena Williams. "Cu tot respectul, dar Serena Williams are 36 de ani şi 90 de kilograme! Aş vrea să văd altceva, aş vrea să mai văd o jucătoare precum Steffi Graf”, a fost afirmaţia lui Ţiriac.

"Voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant", a răspuns tăios Williams, pentru "New York Times".

Ilie Năstase a vorbit despre acest conflict, declarând pentru evz.ro:”Sunt ele (n.r. - jucătoarele din circuitul WTA) prea sensibile la vârsta asta, că sunt pe cale de retragere. Sunt doar nişte interpretări idioate. Ce... citeste mai mult

azi, 06:53 in Sport, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in