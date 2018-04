In etapa cu numarul 31 din campionatul Olandei, PSV joaca in fata celor de la Ajax intr-un meci in care poate deveni campioana, cu 4 etape inainte de finalul sezonului in Eredivisie. Cota este 2,10 pe www.unibet.ro pentru o victorie a celor de la PSV...

Pro Sport, 13 Aprilie 2018