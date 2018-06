Daca e marti, politistii vorbesc persoanelor de sex feminin

Ce este traficul de persoane?

Traficul de persoane inseamna recrutarea, transportarea, adapostirea si vinderea unei persoane in scopul exploatarii fizice. Aceeasi persoana (victima) poate fi vanduta de mai multe ori fara ca ea sa-si dea acordul si de cele mai multe ori fara sa stie (cel putin in etapele initiale ale traseului pe care il parcurge). Tehnicile de recrutare si modalitatile prin care se ajunge in plasa unei retele de trafic de persoane variaza de la simpla inselaciune pana la rapire,... citeste mai mult

