Ca intreg Iasul e un santier, in pragul inceperii anului scolar, nu mai este de mirare. De zor se lucreaza si in centru, in zona Centrului de Informare pentru Cetateni. Lucrarile fac parte din proiectul "Cresterea accesabilitatii spre zona...

Buna ziua Iasi, 31 August 2012