„Daca ar fi si Crin Antonescu si Dan Motreanu pe lista, atunci clar ca pun osul la treaba, ca am doi prieteni acolo”

• spune senatorul PNL Calarasi, Raducu Filipescu

Dat fiind ca anul acesta este unul electoral, fiind planificate doua runde de alegeri (alegerile europarlamentare in perioada 23-26 mai 2019 si prezidentiale, in luna noiembrie sau decembrie), partidele politice au demarat deja planul de masuri organizatorice pentru a iesi la rampa cu cei mai buni candidati. Si, deja unii au cu ce informa electoratul.

Asa se face ca, in cadrul unei conferinte de presa, senatorul liberal Raducu Filipescu a avut cu ce se prezenta referitor la acest subiect al pregatirii pentru alegerile europarlamentare.

Multa lume este curioasa poate de cum arata lista, insa aceasta nu este finalizata. Nici nu are... citeste mai mult

