Daca ai masina diesel, NU mai ai voie sa intri in acest oras Masinile diesel vor disparea complet de pe strazi, in urmatorii ani. Pana atunci, se fac pasi mici, dar importanti. Hamburg este primul oras al Germaniei care interzice masinilor cu motorizare diesel sa circule pe strazi.

Masinile diesel cu norma inferioara celei Euro 6 nu vor mai avea voie sa circule prin orasul nemtesc Hamburg. omentan, interdictia se va aplica doar pe doua strazi din cartierul Altona, intrand in vigoare la finele lunii, in 31 mai. Este vorba despre strada Stresemannstrasse, restrictia aplicandu-se pe 1,6 km, fiind interzisa circulatia vehiculelor diesel de 3,5 tone sau mai... citeste mai mult

