Senatorul liberal calarasean, Raducu Filipescu a sustinut recent o conferinta de presa pentru a lamuri un aspect legat de marea gogoasa umflata lansata nu demult pe piata.

Anume cum ca PNL face, drege, se umfla si se dezumfla. Dar, ce se intampla in PNL acum, nu reprezinta nicio noutate. De la primul presedinte si pana la ultimul, de dupa Revolutie, s-au mai produs ciocniri intre lideri caci doar romanii traiesc in democratie, iar in PNL exista libertate de exprimare.

Si Mircea Ionescu Quintus si Radu Campeanu si-au mai tras la ,,gioale” cand unul, cand altul, ca au format si doua partide. Apoi, Calin Popescu Tariceanu cu Viorel Catarama si altii au infiintat partidul liberal, aripa... citeste mai mult