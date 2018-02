Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu a declarat, ieri, cã a depus din nou proiectul de lege privind castrarea chimicã a pedofililor, el arãtând cã, dacã Parlamentul si media nu sustin acest act normativ, atunci ar trebui sã-si asume urmãtorul abuz sexual împotriva unui copil.

‘Este un proiect care este lege deja in 15 tãri, marea majoritate europene, inclusiv in R. Modova, in SUA, din 40 si ceva. Deci este o metodã medicalã. Dacã se intelege sã fie sustinut acest proiect de cãtre Parlament si de cãtre media, este foarte bine, dacã nu, toatã lumea sã-si... citeste mai mult