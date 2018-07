Romania ofera Japoniei un ajutor umanitar constand in apa minerala plata in limita sumei de 50.000 de lei, insa pentru chetuielile cu transportul pe ruta Bucuresti-Tokyo s-au alocat 383.000 de lei, potrivit unei hotarari de guvern publicate joi in...

Observator de Constanta, 16 Iunie 2011