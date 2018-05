Am mai spus-o şi am s-o repet la nesfârşit: Centrul Vechi este cea mai preţioasă moştenire a Brăilei şi locul cel mai important pe care se poate clădi viitorul ei. Din păcate, Centrul Vechi este şi cea mai dureroasă rană a oraşului, căreia autorităţile sunt incapabile să-i găsească un leac. O mai dezinfectăm din când în când, o mai pansăm pe ici pe colo... şi atât. Din incompetenţă, din nepăsare, din lipsă de viziune sau interes, nimeni nu vrea sau nu poate să-şi asume o schemă completă de tratament, prin care să cureţe zona contaminată de cerşetori, gunoaie, câini fără stăpâni, cocalari şi nesimţiţi. Nimeni nu ia taurul de coarne şi să... citeste mai mult