Am crescut în spiritul armoniei între vecini. Gardul nu a fost pricină de vorbe în plus, fiecare om fiind stăpân ferm pe terenul înscris în cadastru. Ne împrumutam, între noi, cu ce nu aveam în casă. Vecini ne erau până la a şaptea familie pe uliţă. În sărbători, ne întâlneam în poveşti. Salutul de dimineaţă era în firescul zilei. Cu această mentalitate, de vecinătate, am ieşit în lume. Credeam că şi între ţări ar fi asemenea obiceiuri. Evident, realitatea din istorie m-a lămurit. Lucrurile... citeste mai mult

