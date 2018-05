Ediția lunii iunie a celebrei reviste National Geographic are pe copertă o imagine cutremurătoare. Ceea ce pare la prima vedere un iceberg este de fapt o pungă ce plutește în apă.

Revista atrage atenția, nu pentru prima oară, asupra marii probleme a poluării oceanelor.

Revista avertizează încă odată asupra efectului devastator pe care îl are plasticele îl au asupra planetei noastre.

În explicația foto se poate citi următoare frază: ”Cele 8 miliarde de tone de plastic ce sfârșesc în ocean în fiecare an sunt doar vârful icebergului”.

Coperta, care este creația artistului mexican Jorje Gamboa a fost făcută publică de editorul foto Vaughn... citeste mai mult