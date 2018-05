Un violent cutremur a lovit Nord - Estul Chinei, în noaptea de duminică spre luni. Seismul a avut intensitatea de 5,7 grade pe scara Rchter și a avut loc a adâncimea de numai 15 km.

Nu au fost raportate până la această oră victime insă mai multe clădiri au suferit în urma mișcării telurice.

Seismul a lovit districtul Ningjiang, mai precis orașul Songyuan din Nord-Estul Chinei la ora locală 1:50 a.m.

Oamenii speriați și-au petrecut noaptea pe străzile orașului.

Watch a 5.7-magnitude #earthquake hit Songyuan city of NE China's Jilin province on Monday. pic.twitter.com/AuYYrvg4L8

— China Daily (@ChinaDailyUSA) May 27,