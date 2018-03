Cutremur de 3,3 grade in judetul Buzau, in noaptea de vineri spre sambata Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs in judetul Buzau in noaptea de vineri spre sambata in judetul Buzau. Social Conform datelor publicate pe portalul Institutului...

9am, 12 Iunie 2017