Compania PepsiCo a anunţat că Indra Nooyi, care a fost CEO timp de 12 ani, va preda ştafeta conducerii executive a gigantului, după un mandat de 12 ani, potrivit CNBC.

Preşedintele Ramon Laguarta a fost ales de către consiliul director să preia cârma şi îşi va începe activitatea începând cu data de 3 octombrie.

După 24 de ani în companie şi 12 la conducerea acesteia, Nooyi se va retrage şi va rămâne preşedinte până la începutul anului 2019.

„Crescând în india, nu am crezut vreodată că voi avea posibilitatea de a conduce o companie atât de extraordinară. Am avut un impact asupra vieţii oamenilor mai mare decât am visat că este...

