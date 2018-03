Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in Romania, in judetul Prahova. Seismul a avut loc la ora 20.48, la o adancime de 65,3 kilometri. Cel mai recent cutremur de o magnitudine de 3 grade a avut loc in...

Buna ziua Iasi, 16 Noiembrie 2016